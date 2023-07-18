На томском рынке покупателя зарезали из-за апельсинов СК по Томской области: мужчина зарезал покупателя, помешавшего украсть ему украсть апельсины с прилавка в Томске

Фото: СУ СК РФ по Томской области

Мужчина зарезал покупателя, который помешал ему украсть апельсины на Фрунзенском рынке в Томске, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области. По информации ведомства, от полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи. Преступник скрылся с места происшествия, в отношении него возбудили уголовное дело.

Сегодня, 18 июля 2023 года, в дневное время на Фрунзенском рынке в городе Томске мужчина 1977 года рождения заметил, как посетитель рынка пытается украсть с торгового прилавка апельсины. Мужчина попытался пресечь эти действия, но в ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался от полученных ранений в машине скорой помощи, — говорится в сообщении следственного управления.

Управление отмечает, что месте происшествия проводится экспертиза, допрашиваются свидетели.

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