Воспитанник спецшколы в Приморье ранил подростка ножом и сбежал

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В городе Уссурийск Приморского края воспитанник спецшколы ранил в живот другого подростка, после чего сбежал из учреждения. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Следственного комитета РФ. Инцидент произошел в ночь на 13 июля.

В ночь на 13 июля 2023 года в городе Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью. По данному факту следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 16-летний подозреваемый в настоящее время задержан.

В свою очередь в пресс-службе территориального управления МВД рассказали, что в результате конфликта были госпитализированы два подростка возрастом 15 и 16 лет. При этом несовершеннолетний правонарушитель после совершения преступления вместе с четырьмя приятелями покинул спецшколу. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Сбежавших задержали в селе Васильевка.

Ранее сообщалось. что в Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку. Пострадавшую спасли и оказали ей медицинскую помощь. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, мужчина на территории общеобразовательный школы в Октябрьском районе Новосибирска совершил нападение на мальчика: он приставил к его горлу нож, когда тот с одноклассниками возвращался домой после уроков. Ребенок, который в свободное от учебы время занимается армейским боем, оказал активное сопротивление. Благодаря этому довести умысел на убийство до конца преступнику не удалось.