В Ростове будут судить украинца, обвиняемого в терроризме и шпионаже Военный суд в Ростове рассмотрит дело, обвиняемого в диверсии, терроризме и шпионаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд 22 мая начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении обвиняемого в диверсии, шпионаже, участии в террористическом сообществе и в других преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Синченко начнётся 22 мая в 14:00, — говорится в сообщении.

По данным картотеки дел на сайте суда, 22 мая должно состояться заседание по делу Григория Андреевича Синченко. Ему предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, и на жизнь сотрудника правоохранительных органов, также мужчине инкриминируется шпионаж, участие в террористическом сообществе, содействие диверсионной деятельности и совершение диверсий при отягчающих обстоятельствах.

По данным осведомленного источника агентства, Синченко является гражданином Украины. Его обвиняют в совершении преступлений на территории Донецкой Народной Республики. Также он причастен к другим уголовным деяниям, добавил источник.

Ранее сообщалось, что следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух уроженцев Прикамья по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По версии силовиков, мужчины работали в интересах Украины. ФСБ подозревает 24-летнего Дмитрия Стрелкова и 27-летнего Антона Зырянова в том, что они перешли на сторону Вооруженных сил Украины. В 2019 году мужчины были заочно осуждены за попытку поджога офиса «Единой России».