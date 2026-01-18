В России жители 101 многоквартирного дома остались без отопления В Чехове жители 101 многоквартирного дома остались без отопления из-за аварии

В подмосковном Чехове без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения, передает пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, причиной ЧП стала авария на подстанции и теплосети.

В результате технологических нарушений на объектах теплоснабжения в г. Чехове без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа. Пресс-служба регионального Минтопэнерго уточнила, что после четырех ударов произошло возгорание, энергооборудование существенно повредилось. В двух муниципалитетах частично отсутствовало энергоснабжение.

Также стало известно, что почти 37 тыс. абонентов в Бердянском муниципальном округе Запорожской области остались без электроснабжения в результате аварии на энергосетях. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что энергетики проводят работы по переключению на резервную линию.