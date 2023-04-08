Системы ПВО сбили над Феодосией украинскую ракету

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Крыму над Феодосией сбита ракета, которая была запущена со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. О срабатывании систем ПВО ранее рассказал его советник Олег Крючков, отметив, что дальнейшая информация уточняется.

Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины, — написал Аксенов.

Его советник Крючков добавил, что обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА неоднократно пыталась атаковать инфраструктуру Крыма. В результате были повреждены несколько гражданских объектов и получил ранение один человек. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что эти атаки военной выгоды Украине не приносят, Киев таким образом стремится посеять неуверенность среди жителей региона. Он также добавил, что подобными действиями украинские власти отчитываются перед Западом за оказанную военную помощь.