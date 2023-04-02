В Крыму объяснили смысл атак украинских БПЛА на инфраструктуру Глава госсовета Крыма: атаками БПЛА Киев хочет посеять неуверенность

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Атаки гражданской инфраструктуры Крыма беспилотниками военной выгоды Украине не приносят, Киев таким образом стремится посеять неуверенность среди жителей региона, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он также добавил, что подобными действиями украинские власти отчитываются перед Западом за оказанную военную помощь, передает ТАСС.

Все это нужно, чтобы внутри самой России посеять неуверенность у людей, а самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги, мол, «мы воруем не все, что вы нам посылаете, еще вот есть чему летать или плыть». Потому что какой-то серьезной военной или какой-то другой выгоды в этих их атаках нет, — цитирует агентство парламентария.

Он добавил, что украинские беспилотники атакуют не только Крым, но и другие российские регионы. При этом Киев старается выбирать объекты, ударами по которым можно нанести большой ущерб, но без особого риска для себя.

В последнее время украинские БПЛА неоднократно пыталась атаковать инфраструктуру Крыма. В результате были повреждены несколько гражданских объектов и получил ранение один человек. 22 марта надводные беспилотники пытались проникнуть в Севастопольскую бухту, но Черноморский флот отбил атаку. 29 марта был сбит беспилотник в Симферопольском районе.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в соцсетях, что Украина располагает тысячами ударных БПЛА с дальностью полета более 3000 км, и намекнул, что они могут быть направлены на Москву.