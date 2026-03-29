29 марта 2026 в 02:46

В пяти российских аэропортах неожиданно прекратили все полеты

Росавиация: в пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска введены ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушные суда временно не принимаются и не отправляются.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Псков, Саратов (Гарарин), Ульяновск (Баратаевка). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет Airbus экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Предварительная причина этого заключалась в помпаже одного из двигателей.

До этого сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.

аэропорты
ограничения
Росавиация
полеты
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

