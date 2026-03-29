В пяти российских аэропортах неожиданно прекратили все полеты

В аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска введены ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушные суда временно не принимаются и не отправляются.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Псков, Саратов (Гарарин), Ульяновск (Баратаевка). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет Airbus экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Предварительная причина этого заключалась в помпаже одного из двигателей.

До этого сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.