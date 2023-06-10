В Псковской области создадут отряды содействия обороне

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Доброволец во время тренировки отряда территориальной обороны

В Псковской области в ближайшее время будут сформированы оперативные отряды содействия обороне и безопасности, задачей которых станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram-канале губернатор области Михаил Ведерников. По его словам, такое решение было принято после изучения опыта граничащих с Украиной районов Белгородской области.

В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и в первую очередь в приграничных районах, — заявил он.

Оперативные отряды также будут содействовать в тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС и патрулировании важных объектов.

Белгородская область, находящаяся на границе с Украиной, с начала военной спецоперации часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В последнее время они усилились, особенно в Шебекинском районе. В регионе созданы народные дружины, которые патрулируют приграничные районы вместе с полицией. Добровольные дружины действуют и в Курской области.

Ранее волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.