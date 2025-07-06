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06 июля 2025 в 16:44

Сразу в двух российских регионах объявили об опасности атаки БПЛА

Власти Псковской и Ленинградской областей предупредили об опасности БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале предупредил жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал людей сохранять спокойствие. По его словам, на территории Псковской области могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи и замедление интернета.

На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»! В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G. Прошу отнестись с пониманием и сохранять спокойствие!говорится в сообщении.

Кроме того, опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе также возможны проблемы со связью и интернетом.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 39 украинских беспилотников в шести регионах страны. В частности, дроны уничтожены над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

Псковская область
Михаил Ведерников
Ленинградская область
Александр Дрозденко
БПЛА
дроны
беспилотники
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