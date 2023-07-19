В Приморье врачи спасли ребенка, лишившегося носа из-за ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Находкинской городской больницы в Приморском крае сумели спасти шестилетнего мальчика, которому в результате ДТП оторвало нос и верхнюю губу, сообщили KP.RU в пресс-службе медучреждения. По информации врачей, ребенок перенес операцию успешно и уже выписан из стационара.

Как сообщает издание, в момент ДТП юный пассажир находился на заднем сиденье без автокресла. В результате аварии ему оторвало верхнюю губу и нос, серьезные повреждения получили и ротовая полость с носовыми пазухами. Мальчика на скорой помощи доставили в горбольницу в Находке. Из-за серьезности повреждений было принято решение провести одну операцию с участием специалистов трех направлений: травматолога, лора и челюстно-лицевого хирурга, которые за одну ночь смогли восстановить нос и рот маленького пациента.

Операция представляла собой огромный объем вмешательств, необходимо было сохранить анатомические и физиологические функции ребенка. У детей операции всегда проходят не очень гладко, но мы сделали все слаженно и за полтора часа спасли мальчика, — рассказал участвовавший в операции врач-травматолог Денис Семанив.

В пресс-службе больницы также рассказали, что из-за сильных повреждений применить анестезию через маску было невозможно, поэтому врачи использовали комбинированный наркоз — кислород с лекарствами для общей анестезии подавали через трубку в нос.

Операция прошла успешно, ребенок уже выписан из стационара, дальше он будет проходить лечение дома, добавили в больнице.

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