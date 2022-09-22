В Приморье медведь напал на мужчину, который собирал шишки в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае медведь напал на мужчину, который отправился в лес за шишками, сообщил KP.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Анучинского муниципального округа. На данный момент неизвестно, насколько тяжелыми оказались травмы пострадавшего. Врачи уже готовы оказать ему помощь и ждут, когда мужчину привезут в ближайшее село Муравейка.

Он живой, в селе Муравейка его уже ждут медики, чтобы оказать помощь. Как только человеку станет лучше, он расскажет о том, что случилось специалистам «Охотнадзора». Им уже будет виднее, что же делать с медведем, — сообщили в диспетчерской.

В ЕДДС не смогли уточнить, кто именно вызвал подмогу и оказал первую помощь мужчине. Известно лишь, что сам он передвигаться не мог.

Ранее стало известно, что жительница Приморья Елена Косач отбила нападение медведя и спасла свою внучку при помощи лейки. Хищник напал на семью на их собственном участке, когда россиянка поливала растения в саду. Она уточнила, что на участке в тот момент находилась ее мать, а также племянница и сестра с грудным ребенком. Медведь проник на территорию несмотря на высокий забор и напал на племянницу, начал ее «рвать». Девочка пыталась спастись, но не успела, тогда на помощь кинулась Елена и отбила ребенка у медведя.