В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества В Приморье мужчину арестовали на два месяца за сбыт 50 кг металлической ртути

В Приморье мужчину арестовали на два месяца за сбыт 50 кг металлической ртути, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. По данным ведомства, по этому делу задержали еще двух подозреваемых.

С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Как отметила прокуратура, главный подозреваемый вместе с сообщниками продал ртуть за $350 тыс. (более 28 млн рублей). Скоро изберут меру пресечения еще для двух фигурантов дела.

Ранее двое подростков предстали перед судом за попытку сбыта наркотиков в Саратове. Злоумышленникам назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

До этого силовики задержали 44-летнего жителя Белгорода при попытке сбыта крупной партии мефедрона. Мужчина организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, ему грозит пожизненное заключение свободы. По данным силовиков, производство было налажено на территории базы отдыха в селе Таврово Белгородского района.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.