В забайкальском поселке обнаружили следы присутствия медведя-шатуна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе поселка Новая Чара в Забайкальском крае обнаружили следы медведя-шатуна, сообщили в Telegram-канале Каларского округа. Охотники круглые сутки наблюдают за районом, где могло находиться животное, заявила исполняющая обязанности главы округа Наталья Корбут. Эксперты считают, что медведь уже покинул эту территорию, передает «МК в Чите».

За районом, где были обнаружены следы хищника, охотники ведут круглосуточное наблюдение. По их мнению, медведь покинул данную территорию, — рассказала Корбут.

Причиной появления медведя-шатуна в районе поселка Новая Чара могло стать отсутствие инспектора-охотоведа Каларском округе, уточнило издание.

Руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев ранее обнаружил следы присутствия волков в черте Улан-Удэ. Он сообщил в соцсети, что нашел волчий помет прямо в городе на лесной дороге около родника Молодости. Чиновник заявил, что появление хищников в Улан-Удэ «это слишком», до этого их замечали только около деревень.

До этого в Гатчинском районе Ленинградской области начались облавы на волков. За период с 16 по 23 января охотникам уже удалось выследить и убить шесть взрослых хищников. Как уточнили в местном охотнадзоре, облавы проходили внутри периметра в 6-7 км, а занято в них было 13 членов охотколлектива.