Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:48

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА

Сына экс-президента ВФЛА задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве отца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье по подозрению в убийстве бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева задержали его сына, сообщили в региональном ГСУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, задержанному уже предъявили обвинение, на данный момент он находится под стражей.

По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. <…> В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей, — отметил собеседник агентства.

Правоохранители возбудили дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Валентин Балахничев в течение многих лет руководил федерацией легкой атлетики, начиная с 1991 года и до 2015-го. Перед московской Олимпиадой 1980 года он работал тренером сборной СССР. С 2000 по 2003 год занимал должность заместителя и первого заместителя главы Госкомспорта и руководителя Росспорта.

Недавно стало известно, что Балахничев скончался в возрасте 76 лет. При этом обстоятельства его смерти не сообщались. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов сообщал, что процесс организации похорон уже запущен.

Россия
Подмосковье
убийства
подозреваемые
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.