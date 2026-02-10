В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА Сына экс-президента ВФЛА задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве отца

В Подмосковье по подозрению в убийстве бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева задержали его сына, сообщили в региональном ГСУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, задержанному уже предъявили обвинение, на данный момент он находится под стражей.

По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. <…> В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей, — отметил собеседник агентства.

Правоохранители возбудили дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Валентин Балахничев в течение многих лет руководил федерацией легкой атлетики, начиная с 1991 года и до 2015-го. Перед московской Олимпиадой 1980 года он работал тренером сборной СССР. С 2000 по 2003 год занимал должность заместителя и первого заместителя главы Госкомспорта и руководителя Росспорта.

Недавно стало известно, что Балахничев скончался в возрасте 76 лет. При этом обстоятельства его смерти не сообщались. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов сообщал, что процесс организации похорон уже запущен.