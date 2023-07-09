В Подмосковье охранник детсада домогался четырехлетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах полиция задержала 64-летнего охранника детского сада, домогавшегося четырехлетней девочки, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчине грозит уголовное дело, ранее он был судим за хулиганство.

По сведениям канала, инцидент произошел, когда воспитанники детского сада находились на прогулке. Заметив, что одна из девочек отделилась от группы, охранник подозвал ее. Девочка подошла к мужчине вместе с подругой, но тот второго ребенка прогнал и начал домогаться потерпевшей. Когда девочка смогла вернуться на площадку, она рассказала о произошедшем другим детям, а позднее своей матери.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области задержали 51-летнего санитара психбольницы, который изнасиловал троих мальчиков. Информация о педофиле поступила правоохранителям от матери одного из них. Мужчина в содеянном сознался, на него завели уголовное дело.

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку и преподавателя местного колледжа. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Следствие не исключает, что жертв может оказаться больше.