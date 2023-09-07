Дрон с торчащими проводами нашли в СНТ под Москвой SHOT: дрон с торчащими проводами нашли в СНТ Наро-Фоминского района Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник без маркировочных обозначений и с прикрепленной к нему подозрительной конструкцией рухнул на территории СНТ «Ручеек» в Наро-Фоминском районе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, прибывшие на место инцидента взрывотехники забрали аппарат на экспертизу. При предварительном осмотре взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как пишет SHOT, квадрокоптер упал на дороге между дачными участками. К нему скотчем была прикреплена коробка, а из нее торчали несколько проводов. Предварительно, это был муляж самодельного взрывного устройства. Владелец аппарата пока не установлен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что в ночь на 7 сентября в Раменском городском округе средствами противовоздушной обороны был сбит ударный беспилотник. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.

В ночь на 5 сентября силы ПВО также отразили налет беспилотников на российскую столицу. Один из дронов был сбит в Подмосковье, другой — в Калужской области. Обломки сбитого в Подмосковье беспилотного летательного аппарата повредили объект инфраструктуры. Позже эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.