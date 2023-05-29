В Подмосковье мужчина разгуливал с гранатами в карманах Shot: в Волоколамске задержали мужчину с семью гранатами в карманах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеграм-канал Shot сообщает, что в Волоколамске полиция задержала мужчину с семью гранатами. По информации канала, мужчина утверждает, что нашел их в лесу.

По данным канала, 44-летний Владимир К. обнаружил их в лесу, неподалёку от деревни Ядрово. Дополнительно боеприпасы были снабжены металлическими скобами. Сейчас их исследуют специалисты. Ранее мужчина был судим за угрозу убийством и неуплату средств на содержание детей.

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До этого жительница проспекта Мира в Москве обнаружила на своем балконе боевую мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас, лежавший в одном из ящиков, она нашла, разбирая старые вещи.

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