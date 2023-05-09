Москвичка нашла минометный снаряд у себя на балконе SHOT: боевую мину времен ВОВ обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Специалист сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ

На северо-востоке Москвы местная жительница разбирала старые вещи в квартире на проспекте Мира и обнаружила боевую мину времен Великой Отечественной войны, передает Telegram-канал SHOT. Снаряд был обнаружен в одном из ящиков на балконе. Металлическая оболочка снаряда была уже покрыта ржавчиной.

Женщина сразу сообщила о находке в экстренные службы. На место выехали кинологи, которые после передадут мину на изучение экспертам.

1 мая 53-летний грибник из Минеральных Вод нашел в лесу сумку с 35 гранатами. Мужчина раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. О находке он сообщил полиции. В тот же день московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1. К месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб.

В середине апреля в подмосковной Истре местные жители обнаружили ящик с заряженным гранатометом. Коробка попала в лес недавно, поскольку она была практически чистой.