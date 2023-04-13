Заряженную базуку нашли в лесу под Истрой «112»: ящик с гранатометом обнаружили в лесу под Истрой

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

В Московской области в лесу недалеко от СНТ «Квант» под Истрой обнаружили ящик с гранатометом, сообщает Telegram-канал «112». Полицейские устанавливают, кому принадлежит оружие и пригодно ли оно к боевому применению. Предположительно, коробка попала в лес недавно, поскольку она была негрязная.

Гранатомет обнаружили недалеко от деревни Деньково. На опубликованных кадрах видно, что оружие лежало в деревянном ящике, по форме напоминающем гроб. Ящик был обернут воздушно-пузырчатой пленкой.

На месте работают правоохранители. Кто и зачем его оставил в лесу, выясняется.

Telegram-канал Baza уточняет, что гранатомет нашел местный житель, который заметил подозрительный ящик, когда поехал выкидывать в лес выкопанный на участке корень. По его словам, базука лежала буквально в минуте ходьбы от дороги.

В феврале в Москве в одном из гаражей нашли склад с оружием. Арсенал обнаружили на улице Дворникова на востоке столицы. В боксе хранились гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, реактивный гранатомет, светошумовая граната и несколько пистолетов. Правоохранители намеревались установить владельца схрона, как писали СМИ.