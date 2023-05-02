Грибник насобирал 35 гранат в лесу в Минеральных Водах Житель Ставропольского края вместо грибов нашел в лесу 35 гранат

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Выстрел осколочный гранатомётный ВОГ-25

1 мая 53-летний житель Минеральных Вод отправился в лес за грибами, но вместо них нашел сумку с 35 гранатами, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина самостоятельно раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. О находке он сообщил сотрудникам органов правопорядка.

После обследования сумку с подозрительным содержимым направили на экспертизу. По предварительным данным, в ней лежали боеприпасы ВОГ-25. Владельца тайника с гранатами ищут.

1 мая московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1. К месту находки приехали полицейские, саперы и сотрудники пожарных служб.

27 апреля стало известно, что у территории химического завода «Саратоворгсинтез» в Саратове нашли боевые снаряды от гранатомета РПГ-7. Боеприпасы обнаружил начальник караула регионального Управления МЧС РФ. Под забором лежали три боевых снаряда и два стартовых двигателя, которые относятся ко второй степени опасности. Снаряды были переданы профильным службам для уничтожения.