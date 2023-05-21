Семейная пара нашла боевую гранату в купленной квартире В Подмосковье новые владельцы квартиры нашли на балконе боевую гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семейная пара купила квартиру в подмосковном Серпухове и нашла в ней боевую гранату РГД-5, сообщает Telegram-канал SHOT. Предполагается, что боеприпас мог оставить предыдущий хозяин жилища.

Квартиру в одном из домов по улице Пушкина супруги приобрели в начале мая. Решив сделать ремонт, они начали разбирать вещи, оставленные предыдущим владельцем. Среди всего прочего нашли на балконе гранату.

Новые хозяева жилища сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место специалисты установили, что граната представляет опасность, поскольку в ней присутствует запал. Боеприпас был отправлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что жительница проспекта Мира в Москве обнаружила на своем балконе боевую мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас, лежавший в одном из ящиков, она нашла, разбирая старые вещи.

1 мая 53-летний грибник из Минеральных Вод нашел в лесу сумку с 35 гранатами. Мужчина раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. О находке он сообщил полиции.