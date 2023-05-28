У дачника в Ленобласти нашли компоненты для бомб и самодельную винтовку SHOT: у дачника в Ленобласти нашли компоненты для бомб и самодельную винтовку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области полиция задержала дачника, который хранил у себя компоненты для самодельных бомб, гранаты и незарегистрированную винтовку, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, все оружие было найдено в ходе обыска после того, как сын мужчины выстрелил себе в живот из неизвестного оружия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным SHOT, 53-летний житель Ленинградской области хранил у себя на даче в Тосненском районе порох, детонаторы, тротиловую шашку и самодельную винтовку. На другой даче мужчины в Гатчинском районе области были найдены три гранаты и около 10 банок с порохом. Все вещества были отправлены на экспертизу.

Сын дачника, который выстрелил себе живот, сейчас находится в больнице с огнестрельным ранением. Он сказал, что сделал это случайно.

Ранее SHOT сообщал, что на месте взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске было найдено до 70 кг взрывчатки пониженной мощности. По информации канала, бомба находилась в 200-литровой металлической бочке из-под моторного масла. По данным SHOT, именно найденная взрывчатка сдетонировала, напугав местных жителей. При этом отмечается, что сама ТЭЦ при взрыве не пострадала. Официально эта информация не подтверждалась.