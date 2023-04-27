SHOT: возле ТЭЦ под Петербургом нашли 70 кг взрывчатки

Фото: gsuskrf_spb/t.me

Telegram-канал SHOT сообщает, что на месте взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске было найдено до 70 кг взрывчатки пониженной мощности. По информации канала, бомба находилась в 200-литровой металлической бочке из-под моторного масла. Официально эта информация пока не подтверждалась.

По данным SHOT, именно найденная взрывчатка и сдетонировала ночью, напугав местных жителей. При этом отмечается, что сама ТЭЦ при взрыве не пострадала. Сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые привели бомбу в действие.

Взрыв под Санкт-Петербургом прогремел поздней ночью. Местные жители отмечали, что стены их домов дрожали несколько секунд. Конюшня и манеж клуба «Конный двор» в городе Павловске оказались повреждены осколками от взрыва. Также взрывом была повреждена труба недостроенной котельной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств».

17 апреля в центре Москвы произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании на Бережковской набережной у ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, возгорание произошло в кафе восточной кухни. Черный дым был виден из окон Москва-Сити. Данных о жертвах или пострадавших нет.