Ночной взрыв под Петербургом повредил манеж конного клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конюшня и манеж клуба «Конный двор» в городе Павловске вблизи Санкт-Петербурга оказались повреждены осколками от взрыва, произошедшего в ночь на 27 апреля, передает РИА Новости. В клубе пояснили, что взрыв произошел не на их территории, а где-то рядом.

У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки. Повреждена крыша здания конюшни и манежа, — заявили в клубе.

Источник издания 78.ru сообщает, что взрыв произошел у котельной в Павловске. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Среди людей пострадавших нет. На месте взрыва обнаружена воронка диаметром четыре метра и глубиной два метра.

Ранее жители Пушкина и Павловска сообщали о мощном взрыве, прогремевшем поздно ночью. Некоторые очевидцы сообщали, что стены их домов трясло примерно 5--8 секунд. Взрыв прогремел неподалеку от конноспортивного клуба «Ковбой» в Павловске, неподалеку от которого находится железная дорога. Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ заявил, что целью нападения был аэродром Пушкин, располагающийся рядом с авиаремонтным заводом, где чинятся военные самолеты, которые в том числе летают в зону военной операции. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.