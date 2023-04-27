В Ленобласти прогремел мощный взрыв 78.RU: в Ленобласти прогремел мощный взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители городов Пушкин и Павловск Ленинградской области сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в ночь на 27 апреля. Как рассказал 78.RU очевидец произошедшего, его дом трясло больше пяти секунд. Что послужило причиной взрыва, официально пока не сообщалось.

На хлопок не похоже, более мощный звук, отчетливый прям. Далее, видимо, волной через секунд 5–8 затрясло дом. По словам соседей, во всей этой стороне Павловска тряхануло ощутимо дома. И прям рядом ЖК в Пушкине, то же самое, трясло дома, — сообщил житель Павловска.

По данным «Фонтанки», взрыв прогремел неподалеку от конно-спортивного клуба «Ковбой» в Павловске. Рядом находится железная дорога. Как утверждает источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, целью нападения был аэродром Пушкин, располагающийся рядом с авиаремонтным заводом. По информации канала, именно там чинятся военные самолеты, которые в том числе летают в зону военной операции. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

25 апреля сообщалось о взрывах в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, рабочие оставили баллоны с газом между двумя домами, которые впоследствии загорелись. Местных жителей временно эвакуировали из их домов.