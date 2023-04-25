Взрывы прогремели в центре Москвы SHOT: в центре Москвы раздались взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы слышны звуки взрывов, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, на территории ЖК «На Покровке» горят газовые баллоны.

По данным SHOT, рабочие оставили баллоны с газом между двумя домами, которые впоследствии загорелись. Существует угроза для жильцов, на месте работают спасатели и пожарные.

Ранее в Таганском районе Москвы произошел пожар в здании Российской академии адвокатуры и нотариата на Малом Полуярославском переулке. В столичном МЧС сообщали о выезде пожарных. SHOT писал, что горел четвертый этаж здания, были слышны звуки, похожие на взрывы, всех людей эвакуировали еще до приезда экстренных служб. Позже выяснилось, что загорелась мебель, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.

24 апреля в Чите более 100 человек эвакуировали из-за пожара в отеле. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания на улице на улице Костюшко-Григоровича, пламя охватило пять квадратных метров. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв, сотрудники и гости вернулись с улицы в отель.