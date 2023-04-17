В центре Москвы произошел пожар В кафе на Бережковской набережной в столице произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы в понедельник, 17 апреля, произошел пожар, передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». По данным канала, очевидцы сообщают о возгорании на Бережковской набережной у ТЭЦ.

Черный дым виден из окон Москва-Сити и соседней Саввинской набережной. К месту едут машины МЧС, — пишет «Осторожно, новости!».

Данные о пострадавших в результате возгорания уточняются. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного МЧС, возгорание произошло в кафе восточной кухни, которое располагается на Бережковской набережной.

В 11:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Бережковская наб., д.20Б. Происходит загорание в кафе на общей площади около 200 кв. м. В здании нет людей. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в московской школе № 1158, расположенной в доме 19, корпус А по Сумскому проезду, произошел пожар, рассказали в пресс-службе управления МЧС по городу. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Дети и преподаватели смогли покинуть здание школы самостоятельно до приезда сотрудников экстренных служб.