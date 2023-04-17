В московской школе произошел пожар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московской школе № 1158, расположенной в доме 19, корпус А по Сумскому проезду, произошел пожар, рассказали NEWS.ru в пресс-службе управления МЧС по городу. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Дети и преподаватели смогли покинуть здание школы самостоятельно до приезда сотрудников экстренных служб.

В 09:59 на первом этаже здания школы в электрощитке произошло короткое замыкание. Ученики и преподаватели самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Пострадавших нет, — сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС добавили, что короткое замыкание устранил сотрудник пожарной охраны.

Ранее в одной из школ Приморья из-за пожара были эвакуированы почти 500 человек. Инцидент произошел 6 апреля в 09:04 по местному времени (02:04 мск). Причиной возгорания стал электрощит.

Прибывшие пожарные расчеты отметили задымление на первом и втором этажах школы. Возгорание ликвидировали. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Десантников загорелся многоэтажный дом. Мощный пожар произошел на одном из верхних этажей бывшего общежития.