В школе Приморья из-за пожара эвакуировали почти 500 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из школ Приморья из-за пожара эвакуировались почти 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел 6 апреля в 09:04 по местному времени (02:04 мск). Причиной возгорания стал электрощит.

На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании школы в поселке Заводской Артемовского городского округа. <...> До приезда пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка, — говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные расчеты отметили задымление на первом и втором этажах школы. Как выяснилось, в здании загорелся электрощит. Возгорание ликвидировали. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Десантников загорелся многоэтажный дом. Мощный пожар произошел на одном из верхних этажей бывшего общежития.

Также стало известно о том, что загорелся склад в Омске. Сообщение о возгорании поступило в 22:04 мск. Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров, позднее пламя распространилось на территории 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники.