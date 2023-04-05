«Так и помереть»: многоэтажный дом загорелся в Санкт-Петербурге Многоэтажный дом загорелся в Санкт-Петербурге

Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге на улице Десантников загорелся многоэтажный дом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мощный пожар произошел на одном из верхних этажей бывшего общежития. На видео с места происшествия слышен звон лопающихся стекол.

Так и помереть, — сказал один из свидетелей пожара.

Пожарные борются с огнем, информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания уточняются.

2 апреля в Забайкальском крае при пожаре в степи возник огненный смерч. На видео видно, как огонь вихрем передвигается по степи и уничтожает все на своем пути. Как уточнили очевидцы, в результате произошедшего никто не пострадал, огонь не успел добраться до жилой зоны.

Ранее загорелся склад в Омске. Сообщение о возгорании поступило в 22:04 мск. Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров, позднее пламя распространилось на территории 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано около 10 утра. Спасатели проводили проливку и разбор конструкций. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.