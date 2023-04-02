Жители Забайкалья стали свидетелями опасного огненного смерча

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В Забайкальском крае при пожаре в степи возник огненный смерч, кадрами с ним поделились в Telegram «Известия». На записи видно, как огонь вихрем передвигается по степи и уничтожает все на своем пути. Как уточнили очевидцы, в результате произошедшего никто не пострадал, огонь не успел добраться до жилой зоны.

Ранее сообщалось, что в Норильске сильный ветер с метелью сносил крыши с домов и ронял ларьки, видео с места событий было опубликовано в Сети. В городе ввели режим повышенной готовности из-за сильной метели.

До этого в Уфе из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с купол упал с минарета строящейся мечети. Сотрудники экстренных служб по прибытии на место установили, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет. При падении купола были повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.

Также ураганный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома в городе Курганинске Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет.