Открытое горение ликвидировали на складе пластика в Омске

Фото: Скриншот с видео/mchs_official.t.me

В Омске пожарные ликвидировали открытое горение на складе по производству пластика, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку конструкций. Экстренные службы ранее сообщали о локализации пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Время ликвидации открытого горения в 05:15 (02:15 мск), — сообщили в пресс-службе МЧС.

Причина воспламенения устанавливается. К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники.

Склад на улице Доковской, 51 загорелся вечером 25 марта. Сообщение о возгорании поступило в 22:04 мск. Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров.

Ранее в Московской области загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Это произошло в городском округе Шаховском. Информации о пострадавших не поступало. Также вечером 25 марта в подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». Сообщалось, что произошло возгорание в цехе аккумуляторов. Отмечалось, что «Фрегат» является крупнейшим в России свинцовым заводом.