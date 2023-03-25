В Подмосковье загорелся крупнейший в России свинцовый завод Пожар произошел на свинцовом заводе «Фрегат» в подмосковном Воскресенске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

На заводе «Фрегат» в Воскресенске произошло возгорание в цехе аккумуляторов, — сказал собеседник агентства.

Информацию о происшествии подтвердили также в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что в настоящее время уточняются площадь пожара и наличие пострадавших.

Завод «Фрегат» является крупнейшим в стране производителем свинца.

Ранее сообщалось, что в Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода. По данным экстренных служб, пожар произошел из-за возгорания трансформаторного масла. Из здания спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией.

В Самаре произошел пожар на третьем этаже одной из достопримечательностей города — доме Челышева 1899 года постройки. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек.