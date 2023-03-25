В Подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями

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В подмосковном Шаховском произошел пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Городской округ Шаховской, Волчановское шоссе, д. 16. Загорание в производственном помещении — склад с лакокрасочными изделиями, горит изнутри, — сообщили в ведомстве.

Подробности происшествия устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 25 марта также сообщалось, что в подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». В настоящее время уточняются площадь пожара и наличие пострадавших.

Ранее стало известно, что в Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода. По данным экстренных служб, пожар произошел из-за возгорания трансформаторного масла. Из здания спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией.