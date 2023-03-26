Крупный пожар произошел на складе пластика в Омске МЧС России: склад по производству пластика горит в Омске на площади 2,8 тыс «квадратов»

Фото: 50.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Омские спасатели тушат крупный пожар, который произошел на складе по производству пластика. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В 22:04 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Омская область, город Омск, улица Доковская 51. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит склад по производству пластика на площади 2,8 тысячи квадратных метров, — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в тушении пожара задействованы 65 человек и 16 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что вечером 25 марта в подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». В настоящее время уточняются площадь пожара и наличие пострадавших.

Также пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Шаховском. О пострадавших не сообщалось.