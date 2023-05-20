В московской поликлинике задержали мужчину с гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в здании поликлиники № 9 на Перервинском бульваре был задержан мужчина с гранатой в руке, сообщает Telegram-канал SHOT. Появление человека с предметом, похожим на гранату, вызвало испуг у посетителей учреждения. На место прибыли сотрудники полиции.

Сейчас мужчина объясняет причины своего поступка. По данным телеканала «360», на место также прибыли спасатели.

По данным Telegram-канала Mash, задержать мужчину удалось благодаря охраннику поликлиники, который заметил подозрительного человека на камерах видеонаблюдения, а у выхода догнал его и задержал до приезда наряда полиции.

10 мая в Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» из-за сообщений о мужчине, который угрожал жителям пистолетом и гранатой. С жалобой в полицию обратился житель города. По его словам, на улице Максима Горького к нему подошел неизвестный и пригрозил пистолетом и гранатой, после чего скрылся.

Ранее житель Белгородской области из города Валуйки кинул гранату на участок соседу, с которым конфликтовал. 35-летний мужчина хотел отомстить и забросил оборонительную Ф-1 во двор, пока соседа не было дома. В результате взрыва повреждены забор и фасад дома. Подрывника задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.