Вооруженный гранатой мужчина в камуфляже напугал жителей Ростова-на-Дону SHOT: в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» из-за мужчины, угрожавшего жителям пистолетом и гранатой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» из-за сообщений о мужчине, который угрожал жителям пистолетом и гранатой. По информации канала, злоумышленник был одет в камуфляжную форму, полиция ищет мужчину. Местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, с жалобой в полицию обратился житель Ростова-на-Дону, по его словам, на улице Максима Горького к нему подошел неизвестный и пригрозил пистолетом и гранатой, после чего скрылся.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в военкомате в Домодедово, оказался 38-летним мобилизованным. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что столичная полиция взялась за поиски женщины, разгуливающей по городу с огромной винтовкой. По информации SHOT, на вооружении у разыскиваемой может быть американская Barrett M107. В Сети появились кадры жительницы Москвы с оружием.