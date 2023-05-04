Женщина с огромной винтовкой напугала жителей столицы SHOT: полиция Москвы взялась за поиски женщины, гуляющей с винтовкой

Столичная полиция взялась за поиски женщины, разгуливающей по городу с огромной винтовкой, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, на вооружении у женщины может быть американская Barrett M107. В Сети появились кадры жительницы Москвы с оружием.

По данным SHOT, информацию о подозрительной женщине сообщил в полицию житель столичного района Ивановское. По его словам, он увидел вооруженную даму на Челябинской улице. На спине у нее висел большая винтовка с красням прикладом, сама она была одета во все черное. По предварительной версии, оружие является страйкбольным.