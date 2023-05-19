Житель Белгородской области кинул гранату соседу на участок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Белгородской области из города Валуйки кинул гранату на участок соседу, с которым конфликтовал, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, 35-летний мужчина хотел отомстить и забросил оборонительную Ф-1 во двор, пока соседа не было дома.

В результате взрыва повреждены забор и фасад дома, пострадавших нет. Подрывника задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у мужчины взялась граната и чем его разозлил сосед.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростовской области задержан военный из Белгородской области, который спрятал в поле армейский мешок с 26 гранатами. По данным канала, 7 апреля схрон обнаружил 45-летний мужчина, который обрабатывал поле недалеко от Некрасовки. Минобороны информацию не комментировало.

14 мая 66-летний житель подмосковного Орехово-Зуево погиб в результате взрыва страйкбольной гранаты в руках. Мужчина достал боеприпас из собственного кармана, покрутил его, после чего тот сдетонировал.