Пенсионер погиб при взрыве гранаты в Подмосковье SHOT: в подмосковном Орехово-Зуево пенсионер погиб при взрыве гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

66-летний житель подмосковного Орехово-Зуево погиб в результате взрыва гранаты в своих руках, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина достал боеприпас из собственного кармана, покрутил его, после чего тот сдетонировал. Позднее выяснилось, что граната была страйкбольной. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным SHOT, пенсионер отдыхал в компании друзей в беседке на улице, они распивали спиртные напитки и общались. В какой-то момент мужчина достал вещь, похожую на гранату, и отошел на безопасное для друзей расстояние. По словам его товарищей, после взрыва у мужчины оторвало руку, также у него был сильно поврежден живот. Прибывшие на место медики не смогли его спасти — тот скончался от полученных ранений и травматического шока.

Ранее сообщалось, что в Уфе в пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артиллерийского снаряда. В результате взрыва скончался один из сотрудников фирмы. Прибывшие на место саперы нашли в пункте приема металла еще четыре взрывателя. три из них были в разобранном виде. По факту произошедшего проводится проверка.

В апреле в подмосковном Раменском местный житель обнаружил в мусорке гранатомет SMAW американского производства. Мужчина собирал картон и жестяные банки в мусорном контейнере и заметил необычный тубус, который оказался американским гранатометом. Полиция уже изъяла оружие и выясняет, кому оно принадлежало и как оказалось в контейнере.