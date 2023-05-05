Baza: военного с мешком гранат задержали в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростовской области задержан военный из Белгородской области, который спрятал в поле армейский мешок с 26 гранатами. По данным канала, 7 апреля схрон обнаружил 45-летний мужчина, который обрабатывал поле недалеко от Некрасовки. Минобороны информацию не комментировало.

Baza пишет, что приехавшие на вызов полицейские обнаружили в мешке 22 гранаты Ф-1, четыре гранаты РГН и взрыватели. Канал сообщает, что правоохранители задержали и доставили в следственный отдел 48-летнего водителя взвода подвоза боеприпасов Романа Т. По данным Baza, ему грозит уголовное дело.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметом, похожим на гранаты. По информации канала, задержанный рассказал, что является военным, и его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1. Позднее Telegram-канал Baza уточнил, что задержанный оказался 38-летним мобилизованным, которого призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.