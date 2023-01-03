В Подмосковье такси столкнулось с электричкой, два человека погибли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Ивантеевке пригородный электропоезд столкнулся с машиной такси, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, в результате аварии скончались два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Движение на участке железной дороги временно приостановлено, на месте работают экстренные службы.

Легковушка влетела в поезд, следующий из Фрязино в Москву. В результате аварии погибли два человека. О пострадавших не сообщается, — гласит сообщение канала.

Инцидент произошел утром 3 января на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. Как утверждают очевидцы, водитель такси пытался проскочить через переезд до появления поезда. Поезда, следующие до станции Фрязино-пассажирская теперь временно доезжают до платформы Зеленый Бор, такое же правило действует и для электричек, следующих в обратном направлении.

Схожая авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый Бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино. В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в машине.

Ранее сообщалось о столкновении электрички и КамАЗа в Тамбовской области. В результате происшествия пострадали 14 человек, в раненых числился трехлетний ребенок, которого доставили вертолетом в клинику в Тамбов. В результате столкновения погиб помощник машиниста.