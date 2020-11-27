В Петербурге женщина отозвала иск к гадалке после покупки фаллоимитатора

https://static.news.ru/photo/d571a4b6-30e0-11eb-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Петербурженка подала в суд на гадалку, которая не смогла вернуть ей мужа. Она требовала более миллиона рублей компенсации, но отозвала свой иск после покупки фаллоимитатора.

В суде было установлено, что гадалка, взяв 50 тысяч рублей, рассказала женщине о ритуале, который необходимо проводить ежедневно в течение двух недель. Согласно ему, истица должна была зажечь две свечи и взять их в руки, после чего женщине необходимо было представлять супруга рядом, соединяя и разъединяя свечи. На столе также должны были лежать фотография мужа и фаллоимитатор. После этого женщина должна была проделать с вышеназванным предметом упражнения интимного характера, сообщает Znak.com.

Женщина заявила, что муж не вернулся, и потребовала назад деньги и компенсацию в миллион рублей. Гадалка в суде утверждала, что указанный ритуал точно работает, просто истица что-то делала не так. Женщина же призналась судье, что вторую часть ритуала не выполняла ввиду отсутствия фаллоимитатора, после чего попросила отложить судебный процесс, дав шанс гадалке.

На следующем судебном заседании женщина отказалась от иска, заявив, что благодарна за вторую часть ритуала, а её муж не стоит того, чтобы его возвращать. А 50 тысяч ей не жалко.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты объяснили любовь россиян к магам и гадалкам стремлением отстроить сложную реальность вокруг и наладить её под себя. Они отмечают, что, несмотря на предупреждения учёных и церкви, спрос на подобные услуги остаётся неизменным, чем и пользуются мошенники.