Стало известно, зачем россияне ходят к гадалкам

Вопрос о транспортировке в Германию впавшего в кому в омской больнице политика Алексея Навального могут решить только врачи. Других препятствий для этого нет. Об этом 21 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не видит необходимости в отдельном докладе о сложившейся вокруг оппозиционера ситуации главе государства Владимиру Путину. По словам Пескова, ему неизвестно, информирует ли кто-то Путина по поводу...