Стало известно, зачем россияне ходят к гадалкам

Когда в жизни происходит что-то нехорошее, некоторые жители России сразу же бегут за помощью к «потусторонним силам» и обращаются к «магам», колдунам и экстрасенсам. О том, как обстоят дела на этом рынке услуг, рассказал парапсихолог Сергей Ланг и социальный антрополог Никита Петров. Они также объяснили, стоит ли каждого, кто представляется колдуном записывать в мошенники.
От обращений к гадалкам и другим трудящимся в этой сфере лицам не раз предостерегали не только учёные, но и церковь, однако спрос на их услуги остаётся неизменным. Это подтверждают и опросы, согласно которым, каждый третий россиянин верит в колдовство и порчу и платить за их «снятие» При этом Ланг отмечает, что жуликов на этом рынке хватает, но они долго там не задерживаются.
Мошенники преследуют простые цели: быстро обобрать 5-7 человек, взять с них какие-то суммы и испариться. Специалисты, которые работают годами, десятилетиями, дорожат репутацией, поэтому всегда востребованы. Конечно, бывают такие ситуации, когда не помогло. Ну, бывает. Но это во всех сферах бывает: врач может не увидеть, адвокат сделать ошибку и т. д. Парапсихологи тоже помогают не всегда — это нормально, ‒ сказал Ланг в эфире радио Sputnik.