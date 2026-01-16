В Петербурге сняли запрет выхода на лед Финского залива и водоемов

В Санкт-Петербурге сняли запрет на выход на лед Финского залива и городских водоемов, сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. Ограничения действовали с 4 декабря до 15 января, однако некоторые жители игнорировали запрет.

Несмотря на отмену ограничений, лед остается опасным, особенно вблизи защитных сооружений и судопропускных каналов.

В зимний период сохраняется интенсивное течение через все водо- и судопропускные сооружения КЗС. В непосредственной близости от защитных сооружений значительно увеличивается опасность возникновения трещин в ледовом покрытии и угроза отрыва льдин. Из-за прохода судов, дополнительно создающих волновую нагрузку, особенно опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения С-1, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля. Инцидент произошел в районе поселка Тавричанка. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, что два автомобиля ушли под лед по самую крышу и еще один — только наполовину. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.