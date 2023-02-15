Старинная лепнина пробила окно иномарки в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге кусок старинной лепнины отвалился со здания на Старо-Петергофском проспекте и пробил заднее стекло автомобиля марки Skoda. Видео с пострадавшим автомобилем опубликовано в группе «Питер.Районы (Кировский)».

Инцидент произошел возле дома № 42. Он был построен в 1887–1889 годах в стиле неоклассицизма.

До этого, по сообщениям петербуржцев, лепнинопад произошел на тротуаре у дома № 14 по набережной Грибоедова, неподалеку от станции метро «Невский проспект». Судя по снимкам, часть отделки свалилась непосредственно на тротуар, а другая часть — на козырек сувенирного магазина.

Оба ЧП обошлись без человеческих жертв.

Ранее в Костромской области глыба льда, слетевшая с крыши проезжающей фуры, пробила лобовое стекло легковой машины марки Toyota и чуть не убила семью с тремя детьми. Отцу, сидевшему за рулем, разбитое стекло рассекло голову, а трехлетней дочери — лицо. Мать и двое детей остались невредимыми.