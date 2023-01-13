Глыба льда слетела с мчавшейся фуры и чуть не убила семью в легковой машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глыба льда, слетевшая с крыши проезжающей фуры, пробила лобовое стекло легковой машины марки Toyota и чуть не убила семью с тремя детьми, сообщает Telegram-канал SHOT. ЧП, произошедшее в Кадыйском районе Костромской области, попало на запись с видеорегистратора легкового авто.

По информации канала, отцу, сидевшему за рулем, разбитое стекло рассекло голову, а трехлетней дочери — лицо. Мать и двое детей остались невредимыми.

Очевидец в Москве снял на видео последствия падения ледяной глыбы на машину марки Aurus. По его словам, падение льда сильно повредило крышу и заднее стекло дорогостоящего автомобиля. Стоимость Aurus составляет около 40 млн рублей.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело после падения сосульки на директора департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. В результате падения ледяной глыбы Елизаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головы и травму шейного отдела позвоночника.