В Петербурге начали массово задерживать уличных музыкантов

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани жители жалуются на нехватку парковочных мест, сообщает inkazan.ru . Ситуация доходит до абсурда — во дворах появляются «бабушки-ждуны». Пожилая женщина больше часа просидела на парковочном месте у одного из домов, чтобы её родственник смог припарковаться.

Башкирия

Башкирку Гузель Леман начали травить в соцсетях за просьбу переименовать раздел «Русское кино» на «Кинопоиске» в «Российское кино», пишет mkset.ru . Девушка аргументировала просьбу тем, что Россия — многонациональная страна. Однако в ответ на неё посыпались угрозы от националистов.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры поджёг своего собутыльника, пишет newsnn.ru . Молодые люди вместе распивали спиртные напитки в автосервисе, однако произошёл конфликт и один облил своего собеседника горючим и поджёг. Пострадавший от ожогов мужчина скончался в больнице.

Удмуртия

В Сарапуле чиновница будет отвечать за смерть двух подростков, пишет udm-info.ru . Тела детей 13 и 14 лет нашли под завалами аварийного барака, рухнувшего на прошлой неделе. Женщина должна была контролировать снос ветхого объекта, однако свои обязанности она не исполняла.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области задержали молодого человека, укравшего медали у ветерана ВОВ. Как пишет rostovgazeta.ru , парень попытался сдать их в ломбард, но владелец заявил, что награды ничего не стоят и вызвал полицию.

Приморье

А приморском паблике девушка выложила объявление, что ищет «папашу трёх детей», который любит «сауны и шашлычки», а про детей не вспоминает, пишет vostokmedia.com . Однако пользователи её не поддержали, отметив, что «нарожают непонятно кому, а потом ищут, кто же будет содержать».

Омская область

Ветеран из Омска объявил голодовку из-за очереди на жильё. Как пишет gorod55.ru , мужчина, который воевал в Чечне, уже 20 лет пытается получить квартиру от государства для себя и для матери. В марте 2001 года мужчину поставили в льготную очередь, и спустя три года он оказался 13-м в списке. Однако через 16 лет жильё так и не выдали. Омские власти объявили, что мужчина значится в двух очередях — льготной под номером 4683 и в «общей» под пятизначным порядковым номером.

Оренбургская область

Слепой на оба глаза мужчина из Оренбургской области получил водительские права. Как пишет 56orb.ru , суд по просьбе прокурора уже признал их недействительными, так как водитель может подвергнуть реальной опасности участников движения. Полиция проверяет обстоятельства получения медицинского заключения в больнице, где не посчитали слепоту препятствием для выдачи необходимых бумаг.

Карелия

Известное чистое озеро в Карелии превратилось в болото. Как сообщает karelinform.ru , некогда чистое рыбное озеро многие десятилетия поило и кормило людей. Сейчас вода непригодна даже для хозяйственных нужд. Циркуляция воды остановилась после создания искусственного перешейка между островом и материком. Местные жители обратились за помощью в сельскую администрацию.

Ведлозеро Наталья Антонова/vk.com/vedlozero

Тюменская область

Тюменские хирурги успешно сделали пациентке мочевой пузырь из кишечника, сообщает nashgorod.ru . Такая операция является очень сложной и необходима пациентам с раком мочевого пузыря. Хирурги оперировали женщину пять часов.

Хабаровский край

В Хабаровском крае бегут медики из районной больницы, сообщает transsibinfo.com . Причиной стала отмена ряда доплат среднему и младшему медперсоналу. Заработная плата квалифицированных специалистов составляет 35 тысяч рублей в месяц, при этом главврач больницы разместила объявление в Интернете о поиске приезжих специалистов, пообещав им зарплату в размере 200 тысяч рублей.

Ставропольский край

Водителя на Ставрополье могут отправить за решётку за отказ показать документы. Как пишет newstracker.ru , мужчина больше часа отказывался показать сотрудникам ГИБДД свои права, утверждая, что они не могут этого требовать. В ответ стражи порядка силой задержали мужчину и доставили в участок. Ему грозит 15 суток тюремного заключения.

Челябинская область

В Чебаркуле Челябинской области школьников из деревни высаживают на железнодорожных путях. Как сообщается на портале «Курс дела» , дети вынуждены самостоятельно переходить через опасный участок без сопровождения взрослых. Прокурор обратился в суд с жалобой и попросил запустить школьные автобусы, которые будут безопасно развозить учащихся.

ХМАО

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего горожанина, который грозился выкинуть из окна своего внука. Как сообщает muksun.fm , пока мама мальчика находилась в магазине, дедушка решил заняться воспитанием внука и держал его в открытом окне на высоте пятого этажа. Полицейские выбили дверь, чтобы войти в квартиру и забрать ребёнка. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Волгоградская область

Среди детей Волгограда и области растёт заболеваемость COVID-19. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , за минувшие сутки коронавирусный диагноз подтвердился у 25 несовершеннолетних и 73 жителей Волгоградской области старше 18 лет. По всей вероятности, рост числа заболевших связан с заболеваниями в учебных коллективах. На прошлой неделе, например, на двухнедельный карантин ушли сразу 16 классов, где были обнаружены заболевшие ученики.

Архивное фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В горздраве Екатеринбурга назвали трёхчасовые очереди у детских поликлиник нормой. Как пишет издание tagilcity.ru , родители сообщили, что стоят в очереди в детскую поликлинику на улице по три часа. В горздраве отметили, что с началом учебного года в медучреждениях всегда наблюдается наплыв посетителей. Кроме того, из-за новых правил посещения школ дети с признаками ОРВИ направляются в поликлинику. Это тоже способствует образованию очередей.

Ленинградская область

В Петербурге начали массово задерживать уличных музыкантов. С начала сентября в отделениях полиции оказались не менее двух десятков человек. Как сообщается на портале newia.ru , им инкриминировали «самоуправство» и «самовольное занятие земельного участка». В составленных протоколах сообщается, что задержанные «проводили мероприятия вне предназначенных мест и без согласования с администрацией района, а именно пели песню». Правоохранители в свою очередь заявили, что на музыкантов будто бы поступило множество жалоб.

Хакасия

В столице Хакасии ещё один класс перевели на дистанционное обучение. Один из учеников в абаканской школе № 29 заразился коронавирусом. Как сообщает newkhakasiya.online , сначала коронавирус был обнаружен у родителей восьмиклассника. В дальнейшем проба на COVID-19 подтвердилась и у него. Ранее коронавирусом заразился один из учеников школы № 1. Класс, в котором он обучался, был переведён на две недели на удалёнку.

Сибирь