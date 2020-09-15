В Петербурге начали массово задерживать уличных музыкантов

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани жители жалуются на нехватку парковочных мест, сообщает inkazan.ru. Ситуация доходит до абсурда — во дворах появляются «бабушки-ждуны». Пожилая женщина больше часа просидела на парковочном месте у одного из домов, чтобы её родственник смог припарковаться.
Башкирия
Башкирку Гузель Леман начали травить в соцсетях за просьбу переименовать раздел «Русское кино» на «Кинопоиске» в «Российское кино», пишет mkset.ru. Девушка аргументировала просьбу тем, что Россия — многонациональная страна. Однако в ответ на неё посыпались угрозы от националистов.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры поджёг своего собутыльника, пишет newsnn.ru. Молодые люди вместе распивали спиртные напитки в автосервисе, однако произошёл конфликт и один облил своего собеседника горючим и поджёг. Пострадавший от ожогов мужчина скончался в больнице.
Удмуртия
В Сарапуле чиновница будет отвечать за смерть двух подростков, пишет udm-info.ru. Тела детей 13 и 14 лет нашли под завалами аварийного барака, рухнувшего на прошлой неделе. Женщина должна была контролировать снос ветхого объекта, однако свои обязанности она не исполняла.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ростовская область
В Ростовской области задержали молодого человека, укравшего медали у ветерана ВОВ. Как пишет rostovgazeta.ru, парень попытался сдать их в ломбард, но владелец заявил, что награды ничего не стоят и вызвал полицию.
Приморье
А приморском паблике девушка выложила объявление, что ищет «папашу трёх детей», который любит «сауны и шашлычки», а про детей не вспоминает, пишет vostokmedia.com. Однако пользователи её не поддержали, отметив, что «нарожают непонятно кому, а потом ищут, кто же будет содержать».
Омская область
Ветеран из Омска объявил голодовку из-за очереди на жильё. Как пишет gorod55.ru, мужчина, который воевал в Чечне, уже 20 лет пытается получить квартиру от государства для себя и для матери. В марте 2001 года мужчину поставили в льготную очередь, и спустя три года он оказался 13-м в списке. Однако через 16 лет жильё так и не выдали. Омские власти объявили, что мужчина значится в двух очередях — льготной под номером 4683 и в «общей» под пятизначным порядковым номером.
Оренбургская область
Слепой на оба глаза мужчина из Оренбургской области получил водительские права. Как пишет 56orb.ru, суд по просьбе прокурора уже признал их недействительными, так как водитель может подвергнуть реальной опасности участников движения. Полиция проверяет обстоятельства получения медицинского заключения в больнице, где не посчитали слепоту препятствием для выдачи необходимых бумаг.
Карелия
Известное чистое озеро в Карелии превратилось в болото. Как сообщает karelinform.ru, некогда чистое рыбное озеро многие десятилетия поило и кормило людей. Сейчас вода непригодна даже для хозяйственных нужд. Циркуляция воды остановилась после создания искусственного перешейка между островом и материком. Местные жители обратились за помощью в сельскую администрацию.
ВедлозероНаталья Антонова/vk.com/vedlozero
Тюменская область
Тюменские хирурги успешно сделали пациентке мочевой пузырь из кишечника, сообщает nashgorod.ru. Такая операция является очень сложной и необходима пациентам с раком мочевого пузыря. Хирурги оперировали женщину пять часов.
Хабаровский край
В Хабаровском крае бегут медики из районной больницы, сообщает transsibinfo.com. Причиной стала отмена ряда доплат среднему и младшему медперсоналу. Заработная плата квалифицированных специалистов составляет 35 тысяч рублей в месяц, при этом главврач больницы разместила объявление в Интернете о поиске приезжих специалистов, пообещав им зарплату в размере 200 тысяч рублей.
Ставропольский край
Водителя на Ставрополье могут отправить за решётку за отказ показать документы. Как пишет newstracker.ru, мужчина больше часа отказывался показать сотрудникам ГИБДД свои права, утверждая, что они не могут этого требовать. В ответ стражи порядка силой задержали мужчину и доставили в участок. Ему грозит 15 суток тюремного заключения.
Челябинская область
В Чебаркуле Челябинской области школьников из деревни высаживают на железнодорожных путях. Как сообщается на портале «Курс дела», дети вынуждены самостоятельно переходить через опасный участок без сопровождения взрослых. Прокурор обратился в суд с жалобой и попросил запустить школьные автобусы, которые будут безопасно развозить учащихся.
ХМАО
В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего горожанина, который грозился выкинуть из окна своего внука. Как сообщает muksun.fm, пока мама мальчика находилась в магазине, дедушка решил заняться воспитанием внука и держал его в открытом окне на высоте пятого этажа. Полицейские выбили дверь, чтобы войти в квартиру и забрать ребёнка. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Волгоградская область
Среди детей Волгограда и области растёт заболеваемость COVID-19. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, за минувшие сутки коронавирусный диагноз подтвердился у 25 несовершеннолетних и 73 жителей Волгоградской области старше 18 лет. По всей вероятности, рост числа заболевших связан с заболеваниями в учебных коллективах. На прошлой неделе, например, на двухнедельный карантин ушли сразу 16 классов, где были обнаружены заболевшие ученики.
Архивное фотоСергей Лантюхов/NEWS.ru
Свердловская область
В горздраве Екатеринбурга назвали трёхчасовые очереди у детских поликлиник нормой. Как пишет издание tagilcity.ru, родители сообщили, что стоят в очереди в детскую поликлинику на улице по три часа. В горздраве отметили, что с началом учебного года в медучреждениях всегда наблюдается наплыв посетителей. Кроме того, из-за новых правил посещения школ дети с признаками ОРВИ направляются в поликлинику. Это тоже способствует образованию очередей.
Ленинградская область
В Петербурге начали массово задерживать уличных музыкантов. С начала сентября в отделениях полиции оказались не менее двух десятков человек. Как сообщается на портале newia.ru, им инкриминировали «самоуправство» и «самовольное занятие земельного участка». В составленных протоколах сообщается, что задержанные «проводили мероприятия вне предназначенных мест и без согласования с администрацией района, а именно пели песню». Правоохранители в свою очередь заявили, что на музыкантов будто бы поступило множество жалоб.
Хакасия
В столице Хакасии ещё один класс перевели на дистанционное обучение. Один из учеников в абаканской школе № 29 заразился коронавирусом. Как сообщает newkhakasiya.online, сначала коронавирус был обнаружен у родителей восьмиклассника. В дальнейшем проба на COVID-19 подтвердилась и у него. Ранее коронавирусом заразился один из учеников школы № 1. Класс, в котором он обучался, был переведён на две недели на удалёнку.
Сибирь
В Чистоозёрном районе Новосибирской области прокуратура и Роспотребнадзор нашли нарушения в работе местной центральной районной больницы. Здесь нарушили законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пишет atas.info. В ряде кабинетов, в частности, в процедурной, прививочной и кабинете здорового ребёнка, не хватает необходимых медицинских изделий. Главврачу было внесено представление об устранении нарушений.