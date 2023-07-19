Взрыв в отделении российского банка попал на видео В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в одном из отделений Сбербанка, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавших нет, деньги не похищены.

Инцидент произошел минувшей ночью на бульваре Трудящихся. По предварительным данным, взрыв устроил неизвестный мужчина, который заложил в вестибюле банка пакет и поджег его. После взрыва злоумышленник скрылся с места происшествия.

В отделении банка выбиты стекла. Повреждены двери и один из банкоматов. На месте работают следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее похожий случай произошел в подмосковных Химках. Взрыв в отделении Сбербанка привел к пожару в отделе банкоматов. Мужчина, устроивший взрыв, вскоре был задержан. По одним данным, он действовал по указанию украинских кураторов. По другим, подрывник стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ, и хотел вернуть похищенные ими средства.

В Омске двое местных жителей пытались взорвать банкомат в магазине, но взрывное устройство не сработало. Злоумышленников задержали в нескольких кварталах от места преступления. При обыске в автомобиле подозреваемых полицейские обнаружили почти 100 граммов взрывчатого вещества тринитротолуола.