В Подмосковье устроили взрыв в банке SHOT: в подмосковных Химках мужчина устроил взрыв в отделении банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Химках неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, нападавшего вскоре задержал прохожий на улице. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На месте работают экстренные службы.

По данным SHOT, взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Московской улице в Химках. В публикации говорится, что нападавший действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними во время нападения через мессенджер. По сведениям Telegram-канала Baza, злоумышленник взорвал коробку с петардами. Как сообщает РЕН ТВ, из-за взрыва произошел пожар в помещении для банкоматов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, подрывником оказался 21-летний Максим З. Молодой человек признался, что им манипулировали.

МВД Казахстана 18 июня сообщило о захвате заложников в отделении банка в Астане, расположенном на улице 1 Мая. 30-летний Алихан Мурадов удерживал в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Он был вооружен пистолетом, и на нем был полицейский бронежилет. Он потребовал перевести все активы в фонд помощи детям-инвалидам и малоимущим. Захватчик дал на выполнение своих требований три часа, пригрозив убить заложников.

Позднее Мурадов был задержан силовиками. Всех заложников освободили, никто из них и сам захватчик не пострадали. В МВД также уточнили, что переговоры с Мурадовым вел лично министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.